"Cambiar de rumbo", sugiere director de Obras en la capital ante denuncias por baches

"Cámbiale de rumbo", respondió el director de Obras del Ayuntamiento de la capital, Marco Antonio Uribe Ávila, al opinar sobre aquellas personas que caen recurrentemente en los baches que se ubican en la ciudad y buscan iniciar un procedimiento para que el Ayuntamiento se haga cargo de los daños causados por el desperfecto.

Señaló que al momento se han recibido tres denuncias de particulares cuyos vehículos han resultado dañados tras caer en un bache, por lo que se les sigue dando el proceso jurídico y las áreas involucradas determinarán si proceden o no estas denuncias.

"Te voy a poner un ejemplo, una persona me dice oye en esa calle y ese bache lo he pasado tres veces y se me ha ponchado tres veces la llanta, oye pues cámbiale de rumbo o pasa más despacito", señaló.

Manifestó que, aunque los baches es una situación delicada y es un tema indefendible, es una realidad que los choferes tienen que manejar con mayor precaución.