Cambios en Radio Universidad generaron resistencia y más trabajo, justifica Méndez Ortiz

Haber clarificado los procedimientos en los programas de Radio Universidad implicó tener que hacer mayor trabajo y resistencia de los productores; las decisiones no han sido autoritarias, afirmó Ana Isabel Méndez Ortiz, directora de Radio y Televisión Universitaria de la UASLP.

"Nunca se despidió un solo programa. En realidad, a todos se le invitó a la reestructuración, sí hubo programas que en el ejercicio de la restructuración están fuera del aire, pero hay programas que se mantiene al aire y simultáneamente se están reestructurando", expresó.

En días anteriores, la productora Ana Neumann denunció el cierre del programa "Antología", cuya trasmisión databa desde hace más de 19 años, debido a implosiones de la referida directiva. Previo a ello, otras personalidades inmiscuidas en la estación expresaron diversas molestias hacia la aludida.

Sobre este caso en particular, refirió que la dirección le planteó las necesidades de "Antología", quien quedó de entregar su respuesta de reestructuración, pero "nunca se le dijo sales del aire (...) Un 29 de abril ya no asistió (...) pasó abril, llegó mayo y pues no está la maestra".

Detalló que cuando arribó en 2016 había alrededor de 55 programas, entre productores del área, de la UASLP y externos, de los cuales salieron del aire cinco por trabajo de los creadores, dos por razones personales de los mismos y otros que no atendieron ciertos requisitos.

En contraste, comunicó que se han creado cuatro productos, algunos no solo mediante la radio convencional, sino también a través del canal digital, "porque la intención es mostrarnos a los diferentes públicos".

Reveló que había prácticas urgentes de modificar, por ejemplo, algunos autores de las barras programáticas pedían "que les pusieran 10 minutos" de música al inicio de su programa, en lo que ubicaban un estacionamiento, lo cual ya no es posible por el derecho de las audiencias.

Precisó que no existe relación laboral con quienes producen los proyectos, porque no paga ni hay contratos oficiales de por medio, pues la UASLP tiene agradecimiento para cada uno de los colaboradores.

La directiva enfatizó que, derivado de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se establecieron y actualizaron los procesos de la estación de la Universidad Autónoma de san Luis Potosí (UASLP).

Al respecto, indicó que enero de 2018 se comunicó a los productores las nuevas disposiciones con base en Ley Federal de Telecomunicaciones, sin embargo, hasta este año fue cuando inició la emisión de solicitudes de planificación de los respectivos programas, pero no todos creadores atendieron el llamado.

Añadió que, con las recientes modificaciones en la citada legislación, las estaciones públicas están obligadas a presentar informes trimestrales, semestrales y anuales al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En entrevista, indicó que, al tomar el cargo como directora de la institución, uno de las primeras acciones, fue realizar un reconocimiento de las audiencias de televisión y radio universitaria, a través de un estudio de mercado, elaborado por una empresa externa "para leer cuál era el consumo cultural que tenía, tanto un medio como otro".

"A partir de 2018 trabajamos con los productores, les mostramos los lineamientos que ya existían en Radio Universidad para el trabajo de sus programas. Lo único que se le ha enriquecido a estos lineamientos, pues es aquellos elementos que nos permiten estar cumpliendo con la Ley Federal de Telecomunicaciones en atención a nuestra concesión única de explotación de las zonas radio eléctricas", señaló.