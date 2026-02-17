logo pulso
Por Rubén Pacheco

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
Campaña de vacunación no es "universal"

Si bien se realiza en la actualidad la campaña de vacunación contra sarampión, la inmunización no va dirigida a la población en general, sino focalizada, aclararon los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

Precisaron que la aplicación de la primera dosis del inmunizante SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) va dirigido a niñas y niños de 12 meses; segunda dosis a niñas y niños de 18 meses y 6 años de edad.

En tanto, describieron que la vacuna SR (sarampión y rubéola) está enfocada a adolescentes de 10 a 19 años que no tengan esquema completo, así como a adultos de 20 a 49 años que desconozcan su esquema de vacunación.

Complementaron que se aplicará dosis adicional SR a personal de salud, no vacunados o que desconozcan su esquema y dosis SR a personal educativo, no vacunados o que desconocen si se vacunaron. 

Explicaron que, durante el desarrollo de los macro módulos de vacunación instalados en San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, se aplicó un filtro donde se revisan cartillas a quien las presentan, responde un cuestionario y si no le toca vacunarse, se le indica.

Mediante un comunicado difundido este lunes, refirieron que, en los tres días de la jornada de aplicación del inmunizante, se logró suministrar el biológico a un total de 8 mil 876 personas.

