Campaña de vacunación no es "universal"

Si bien se realiza en la actualidad la campaña de vacunación contra sarampión, la inmunización no va dirigida a la población en general, sino focalizada, aclararon los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

Precisaron que la aplicación de la primera dosis del inmunizante SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) va dirigido a niñas y niños de 12 meses; segunda dosis a niñas y niños de 18 meses y 6 años de edad.

En tanto, describieron que la vacuna SR (sarampión y rubéola) está enfocada a adolescentes de 10 a 19 años que no tengan esquema completo, así como a adultos de 20 a 49 años que desconozcan su esquema de vacunación.

Complementaron que se aplicará dosis adicional SR a personal de salud, no vacunados o que desconozcan su esquema y dosis SR a personal educativo, no vacunados o que desconocen si se vacunaron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Explicaron que, durante el desarrollo de los macro módulos de vacunación instalados en San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, se aplicó un filtro donde se revisan cartillas a quien las presentan, responde un cuestionario y si no le toca vacunarse, se le indica.

Mediante un comunicado difundido este lunes, refirieron que, en los tres días de la jornada de aplicación del inmunizante, se logró suministrar el biológico a un total de 8 mil 876 personas.