Canacintra renueva dirigencia
La cámara industrial renovó su Mesa Directiva con respaldo de autoridades estatales.
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en San Luis Potosí renovó su Mesa Directiva para el periodo 2026-2027, en un acto encabezado por el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, en representación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Por segundo año consecutivo, Imelda Elizalde Martínez asumió la presidencia del organismo empresarial, con la presencia de la dirigente nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega.
Durante el evento se subrayó la importancia de mantener condiciones de estabilidad, gobernabilidad y certeza jurídicapara la actividad productiva, en un contexto marcado por la llegada de inversión nacional y extranjera, así como por la expansión de sectores como el automotriz, manufacturero y logístico.
En el encuentro, autoridades y representantes empresariales coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación entre el sector público y privado para consolidar el crecimiento económico del estado.
Impulsará Canacintra cuidado del ambiente
Se busca impulsar la sostenibilidad y regulación para un ecosistema productivo a largo plazo.
