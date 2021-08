Canaco promueve campaña "Comercio seguro"

Con la finalidad de que comercios y negocios dedicados a la prestación de servicios no sufran mayores afectaciones a causa de las restricciones derivadas del cambio a semáforo naranja y con el riesgo de regresar a rojo, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) promueve la campaña "Comercio seguro".

Juan Servando Branca, presidente local de Canaco, detalló que a través de esta iniciativa se busca evitar que los comercios estén obligados a cerrar ante el inminente cambio a semáforo rojo en San Luis Potosí, pues ello sería un golpe letal para este sector.

En este sentido, anticipó que se presentará la propuesta a las autoridades de Salud el 16 de agosto, durante un encuentro que sostendrán con el Comité de Salud. Aunado a esto, destacó que los negocios están en toda la disposición de seguir trabajando con estricto apego a protocolos sanitarios; sin embargo, insistió en que un cierre total no es la solución.

"Como cámara de comercio necesitamos revisar estas medidas y buscar la interacción con las autoridades, pues un semáforo rojo implicaría, en teoría, un cierre total de las actividades, un recorte muy significativo de la operatividad de negocios y eso no viene en ninguna forma a abonarnos en nada", subrayó.

El líder de la cámara comercial refirió que cerca del 90% de los negocios son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), mismos que han logrado sobrevivir por las ventas del día a día, por lo que un cierre los obligaría a un cierre definitivo.

"Nadie está preparado ni la economía soportaría otro cierre, pues tendremos que trabajar en medidas, en estrategias en conjunto para buscar la forma en que se nos permita operar", concluyó.