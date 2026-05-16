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Canalizan al DIF, menores violentados en sus hogares

Por Rolando Morales

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
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Canalizan al DIF, menores violentados en sus hogares

El titular de la Dirección de Educación Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Joel Ramírez Díaz, informó que durante la actual administración, se han detectado y canalizado entre siete y diez casos de niñas y niños que presuntamente sufren violencia al interior de sus hogares, mismos que han sido atendidos por instancias como el DIF Municipal.

El funcionario señaló que, aunque no se han registrado denuncias por agresiones o conductas inapropiadas cometidas por docentes dentro de las escuelas municipales, sí existe preocupación por situaciones relacionadas con la convivencia escolar, el bullying y los riesgos que enfrentan estudiantes en entornos digitales.

Explicó que el sistema educativo municipal trabaja en coordinación con diversas dependencias para prevenir casos de violencia y fortalecer la atención a estudiantes. Entre ellas mencionó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el DIF Municipal, la Instancia de la Mujer, Bienestar y organismos de derechos humanos.

Ramírez Díaz detalló que el DIF es la instancia encargada de brindar seguimiento especializado cuando docentes o directivos detectan posibles situaciones de violencia familiar o la necesidad de apoyo psicológico.

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