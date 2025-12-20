Canasta básica, con mayor alza de precios

Comienza la carrera alcista y por lo pronto, ya se incrementó el valor de productos tales como bebidas refrescantes y productos de panificación de los grandes consorcios y con ello se vendrá una escalada de aumentos, anunció el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Armando Reyes Sías.

Dijo que de acuerdo con el reporte de los proveedores y la lista de precios, existen suficientes evidencias de que ya comenzaron a darse los aumentos, y por ejemplo, ahora ya empezó el refresco, siguen las botanas y ya aumentaron los productos de panificación. Se encuentra en la lista de nuevo un incremento sustancioso al precio de los cigarros y las cervezas. Según los primeros incrementos, lo primero que está afectado es el sector de los abarrotes, pero también está pendiente la referencia a los precios de otros productos tales como los perecederos que incluyen la verdura, la carne y los quesos. Consideró que es un gesto demagógico, el hecho de que las autoridades federales hablen mucho de cómo poder reactivar una economía.

, pero con aumentos nunca se va a reactivar una economía y en cambio por esa forma de manejar las cosas, lo único que están consiguiendo es afectar el gasto de la familia, porque las amas de casa ya no tienen dinero suficiente para comprar y esa condición impacta directamente en el comercio.

Agregó que es incorrecto que la titular de la presidencia de la República Claudia Sheinbaum Pardo hable de aumentar los costos de algunos productos con el argumento del beneficio de la salud. "Qué bueno que todos entendiéramos, pero el que es fumador y el que es tomador no lo va a dejar nunca... lo mismo al refresco o a la botana... no lo vamos a dejar y los niños tampoco... no es con aumento de precios como se controla la salud pública".

Agregó que las autoridades formalmente electas deben pensar en la gente, porque en primer lugar no tienen un hospital para la salud de las personas que son adictas a un producto.