Cancela Morena coalición con PVEM

Con una abrumante mayoría, el Consejo Nacional de Morena decidió la tarde de este martes cancelar el convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México para contender para la gubernatura del Estado, que se había signado y registrado ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana apenas la semana pasada, informaron instancias nacionales y estatales de este partido.

Ante la resistencia y negativa de la dirigencia estatal y militantes de Morena, que rechazaban principalmente la figura del actual diputado federal y aspirante a la gubernatura, Ricardo Gallardo Cardona, y después de una semana de incertidumbre, ayer con el 89% de la votación el Consejo Nacional de este partido se canceló definitivamente la coalición con el PVEM.

Por medio de un comunicado, el secretario de Organización del Comité Directivo Estatal de Morena y consejero nacional, Elí César Cervantes informó que "el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional han asumido escuchar la voz de las bases y de los cuadros directivos estatales, en el sentido de rechazar el acuerdo con el PVEM para los cargos de elección estatales por considerar perjudicial a nuestro partido y al proceso de hacer realidad la Cuarta Transformación en nuestra entidad".

"Esta decisión no se refiere solo al perfil de un actor político del PVEM en particular, sino a lo que representa para nuestra entidad en lo general, pues es un partido en descomposición integrado por personajes que se integraron a éste y que conforman una camarilla que recientemente se encontraba en el PRD local, es decir, no son propiamente un partido como tal, sino un grupo de intereses particulares", agregó Elí César Cervantes.

Tras conocerse la decisión del Consejo Nacional morenista, el Partido Verde Ecologista de México difundió un boletín donde acusó a Morena de pretender imponer candidato por medio de "dedazo" y desconocer el acuerdo de que fuera seleccionado por encuestas; asimismo, ratifica como su abanderado a la gubernatura a Gallardo Cardona "porque es el proyecto que cuenta con el respaldo popular mayoritario".