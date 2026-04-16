Cancelación de vuelos de Magnicharters genera desconfianza

Luego de que el martes, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ordenó cancelar el permiso para la operación de la empresa Magnicharters por la cancelación sucesiva de 18 vuelos en perjuicio de todos los vacacionistas, está claro que los viajeros perderán la confianza en trabajar con paquetes de viajes a través de charters y pegarán a esa actividad, informó Daniela Alejandra Alonso, titular de la presidencia de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).

Precisó que en particular, la desconfianza de las personas comienza por el armado de los paquetes de viaje, pero hay líneas aéreas y otros componentes de los viajes tales como la hotelería que representan opciones más robustas, y es un hecho que depositarán más su confianza en las aerolíneas comerciales.

Dijo que hay líneas aéreas y operadores de hotelería que son muy buenos, son empresas robustas y son confiables y pueden retomar la operación y también llamar a la gente a que únicamente solicite servicios de agencias de viajes con solvencia moral y que cuentan con una certificación de reconocimiento de sus servicios.

Comentó la titular que esto debe llamar la atención para que se involucren en la tarea a las empresas que están reconocidas por su calidad, por la transparencia y por la solidez como organización, pero también por la seriedad en su servicio.

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