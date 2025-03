Cancelan de última hora sesión en penal femenil de Xolol por "falta de quórum"

Se canceló la sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, a llevarse a cabo en el penal femenil de Xolol, donde se podría a discusión el Punto de Acuerdo propuesto por la diputada Gabriela López Torres para garantizar condiciones dignas para las mujeres privadas de su libertad en este centro penitenciario.

La semana pasada, la Comisión de Seguridad, presidida por el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, acordó aplazar la discusión del Punto de Acuerdo a este miércoles 5 de marzo, en una reunión que se llevaría a cabo en el Centro Penitenciario Único Femenil de Xolol, bajo el argumento de que así se tomarían mejores decisiones al respecto.

La diputada Gabriela López, que fue invitada a la sesión, dio a conocer que la reunión fue cancelada, pues de última hora los diputados Marco Gama Basarte de Movimiento Ciudadano, Aranzazú Puente Bustindui del PAN y Leticia Vázquez Hernández del PT avisaron que no podrían asistir, por lo que no se cumplía con el quórum legal para sesionar.

Sigue el canal de PULSO en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaEK0Cg9sBIGSvWKut2w

"Es muy lamentable que los compañeros no hayan tenido el compromiso de solucionar este Punto de Acuerdo, no terminan de tener claro que los derechos humanos no son un tema que puedan esperar, ya es la segunda vez que no se logra la reunión y que no dan cumplimiento ni dictaminan este Punto de Acuerdo tan importante", declaró la diputada Gabriela López Torres.

Señaló que ella ya se encontraba en camino al penal, ubicado en el municipio de Tancanhuitz, con insumos para las mujeres privadas de su libertad, cuando se le notificó de la suspensión de la reunión. La diputada Nancy Jeanine García también se encontraba en camino, y denunció en redes sociales su descontento con la falta de atención al tema, así como con las condiciones de inseguridad en la carretera.

"Estoy enojada, estoy decepcionada, ayer tuvimos sesión de Pleno donde 14 mujeres nos pronunciamos al respecto de esta nueva Secretaría de las Mujeres y entonces se vuelve una nada cuando en acción no ejecutamos lo que tenemos que ejecutar", señaló Gabriela López.