Critica Gallardo que en alcaldías ya piensen en la reelección

"No, porque luego me los calientan y luego me los andan madreando", dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona al ser cuestionado sobre cuáles son los nombres de los 10 perfiles a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Luego que hace unas semanas se presentó la iniciativa presidencial antinepotismo electoral y contra la reelección, el mandatario estatal aseguró que el PVEM tiene dicha cantidad de personas que aspiran a esa candidatura.

En entrevista, dijo que se debe de tener cuidado, es decir, no acelerar los tiempos electorales, pues los demás partidos políticos ya se encuentran encarrilados en promover a ciertas personas.

Exteriorizó que existen en las presidencias municipales quienes ya pretenden la reelección, aquellos que lograron la reelección "ya están pensando en otro cargo, o sea, es algo que hay que cuidar", señaló.