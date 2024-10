Video | "Que el miedo al cáncer no las hunda"

Cada 19 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, surgen historias de lucha y superación en la batalla contra esta enfermedad; Norma Medina y Dinorah García compartieron sus experiencias como sobrevivientes.

Norma Angélica Medina Lucio, paciente oncológica desde hace un año, reconoce que su camino no ha sido fácil y que sigue luchando, ya que nada la preparó para enfrentar esta situación.

"Gracias al apoyo y amor de mi familia y amigos he podido salir adelante", expresó.

Respecto al impacto emocional y la baja autoestima, Norma dijo que el proceso de aceptación ha sido complicado, ya que es difícil adaptarse a una nueva imagen propia y a las expectativas de la sociedad.

"Esto no se acaba hasta que se acaba, hay que seguir luchando, buscar esas ganas de vivir y agradecer", agregó.

Por su parte, Dinorah García Guel compartió que fue diagnosticada con cáncer de mama en octubre de 2022, en una etapa muy avanzada. A pesar de las dificultades para conseguir medicamentos debido al desabasto en los hospitales, ha podido continuar sus quimioterapias de manera regular y, tras varias operaciones, logró liberarse de las células cancerígenas.

"Cuando supe que tenía cáncer, me fui a la playa. Me divertí y me despedí de mi vida anterior, porque sabía que iba a ser diferente, con algunas restricciones. Pero en ese momento decidí agarrar al toro por los cuernos, porque sabía que era una lucha que iba a ganar. Me he mantenido firme y seguiré disfrutando de la vida que me tocó", afirmó Dinorah.