Candidata de Carreras al TEJA no pasará, advierten diputados

Previo a que este día se vote el dictamen, congresistas de diferentes grupos parlamentarios advirtieron que, aunque el Ejecutivo insista en promover la postulación de Cecilia González, actual directora general del DIF estatal para ocupar una magistratura numeraria en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), ya no podrá postularla porque no cumple con los requisitos establecidos en la ley.

Además, reclamaron que el gobernador Juan Manuel Carreras López mantiene su intención de elegir a sus "ungidos" en el STJE, a cambio de votar a favor de desincorporación de los terrenos de Ford.

Al respecto, Beatriz Eugenia Benavente Rodriguez, diputada presidenta de la Comisión de Gobernación, precisó que, si bien solo se tratará un dictamen, hay otro planteamiento que no cuenta de los votos de esa comisión, porque ésta dictaminadora no propuso ninguna moción.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reclamó que, de "manera desesperada", durante la reunión de la dictaminadora, su correligionario Martín Juárez Córdova intentó presentar un voto particular, siendo que éste debe de advertirse con antelación, porque se integra al dictamen.

"Gobierno tiene la facultad de remitirlo (...) y probablemente vuelva a mandar otra terna y pretenda incluir a Cecilia (de los Ángeles González Gordoa), pero a diferencia de Delgado Sam y Felipe Aurelio (consejero de la Judicatura y fiscal anticorrupción, respectivamente) que los vuelve a integrar en la terna, aquí hay una característica distinta, pues no fueron desestimados por no cumplir los requisitos y tenían la posibilidad (...) y en este caso no se cumplió con las características de este perfil", describió.

Entrevistado por separado, Edgardo Hernández Contreras, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que el mandatario estatal pretender posicionar a sus "ungidos" en las magistraturas, a cambio de que ciertos legisladores aprueben la solicitud de desincorporar el citado espacio, debido al "boquete" financiero que dejará su administración y pagar los créditos quirografarios.

Acusó que, aunque la bancada priista comandada por Martín Juárez Córdova, está empecinada en acatar las órdenes de Carreras López, los demás grupos parlamentarios pugnarán por evitar la insistencia carrerista.

"Hay un empecinamiento y una preferencia muy marcada por parte del gobernador de una aspirante, que es lo que les digo: pónganse listos con la venta de los terrenos de la Ford (...) el Congreso no va tapar sus raterías", remató.