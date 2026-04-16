Canirac luce los mejores restaurantes

En reconocimiento a la trayectoria de restaurantes de la ciudad, como el más antiguo de origen japonés que cumple 90 años, y a las empresas especializadas en banquetes, la Fundación Herdez y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) montaron una exposición histórica de los restaurantes en el lobby de acceso a vuelos nacionales del Aeropuerto "Ponciano Arriaga".

Empresarios restauranteros y de proveeduría organizaron la exposición en ocasión del cincuentenario de la cámara restaurantera a nivel local, una vez que solicitaron el permiso al Grupo Aeroportuario Centro-Norte (OMA).

Los restauranteros que exponen sus fotografías históricas desde este miércoles por la tarde en el aeropuerto, ganaron reconocimientos de trayectoria en los Premios "Dionisio" de octubre pasado.

Los curadores de la exposición montaron las fotografías en mamparas, proceso que concluyó aproximadamente a las 3 de la tarde. Para las 4, integrantes de la empresa Herdez, el presidente de la Canirac, Alejandro Espinosa Abaroa, propietarios o responsables de restaurantes y de OMA, se presentaron para inaugurar la exposición que de manera simultánea, presentará a los pasajeros una ventana hacia los restaurantes potosinos.

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Hay restaurantes con casi un siglo de existencia, algunos de 50 años y novatos, cuyas historias son contadas por Miguel Iwadare y Cecilia Padrón Quijano.

La exposición forma parte del 50 aniversario de la Canirac y aparecen los reconocidos por mérito restaurantero, mejor experiencia gastronómica, los cheffs, la cocinera tradicional, la cadena de restaurantes, el restaurante del año y un restaurante que fue premiado por tener 90 años en la capital.