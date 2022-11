Capacitarán a transportistas para que respeten a ciclistas en SLP

A-AA+

Fernando Chávez Méndez, secretario general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que a partir del 2023, luego de que se consolide la Bici Escuela de la administración capitalina, se podrá retomar el programa de capacitación a transportistas para el respeto y la libre circulación de ciclistas en la ciudad.

Destacó que la Bici Escuela es un proyecto que comenzará a operar el próximo año, en el que se busca formar profesionales del ciclismo, pero de una manera integral, por lo que se desarrollarán en su interior programas alternos para el respeto vial de las y los usuarios del ciclismo, así como el uso correcto de las ciclovías por parte de automovilistas, para reconstruir el tejido social de San Luis Potosí capital.

"Es todo un programa integral que incluye el respeto al ciclismo, el utilizar las ciclovías y que todos los ciudadanos, no sólo los transportistas, si no que todos seamos respetuosos y tengamos la educación vial correspondiente para que podamos convivir vehículos con ciclistas", precisó.

En la pasada administración, que estaba encabezada por Xavier Nava Palacios, era la Dirección de Movilidad la que impartía talleres y programas de concientización para el respeto de las y los ciclistas que transitan por el municipio. No obstante, a partir de esta nueva gestión esta área de movilidad ya no se encargará de este tema.

Chávez Méndez destacó que la Dirección de Movilidad sigue funcionando, el único cambio que se hizo es que anteriormente esta área dependía de Desarrollo Urbano y actualmente depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); sin embargo, el programa de concientización por la calidad del proyecto de la Bici Escuela se realizará desde esta nueva escuela para los ciclistas.