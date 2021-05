Cargos directivos, promete Galindo a personal municipal

Ascensos a cargos directivos, "si hay profesionalismo y hay capacidad técnica", ofreció al personal del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Luis, el candidato a presidente municipal por la Coalición Sí por San Luis Potosí Enrique Galindo Ceballos.

En una reunión con trabajadores sindicalizados del Municipio, enfatizó que no tiene comprometida ninguna dirección, ni ninguna delegación. "No tengo ningún orden para ocupar ninguna cartera del municipio. No se dejen engañar, falta mucho, incluso, si de ustedes hay algunas personas con capacidad para dirigir algún área, lo vamos a considerar".

Enrique Galindo reconoció que a veces las personas que están atendiendo a la población, en ventanillas, saben más que el director, por lo que ofreció "si hay profesionalismo y hay capacidad técnica, bienvenidos, la puerta está abierta".

Sin embargo, les recordó que para poder hacer todo eso, antes tiene que ganar. Por eso solicitó que le ayuden a obtener la victoria el próximo 6 de junio. "Me comprometo a impulsar su desarrollo y reconocimiento como trabajadores", destacó.