Carlos González Valdepeña obtiene a sus 66 años su título de Licenciado en Historia en la UASLP

El pasado 11 de febrero de 2021, Carlos González Valdepeña, presentó su examen profesional para obtener el título de Licenciado en Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP, a los 66 años de edad.

El ahora licenciado Carlos González habló sobre su experiencia de regresar a las aulas para cursar la carrera que siempre le apasionó, la historia, y expresó: "Mi pasión siempre fue la Historia, pero al egresar yo de la preparatoria en San Luis Potosí no existía la carrera de Historia, por lo que estudié un año la carrera de Arquitectura, pero no era lo que yo quería".

"Posteriormente me casé, tuve a mi familia y fue hasta muchos años después que, al pasar por la Avenida Industrias, había un pendón comunicando la oferta educativa de la entonces Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades y ahí estaba la Licenciatura en Historia".

"Realicé los trámites correspondientes, presenté el examen de admisión y afortunadamente lo pasé. Nunca perdí el ánimo y el interés en mi carrera desde que inicié mis clases, y durante nueve semestres cumplí con todo lo que me pedían, porque estaba haciendo algo que debí de haber hecho cuando salí de la prepa, pero en ese tiempo no se pudo".

Dijo también que fue muy agradable poder regresar a las aulas a esa edad, "lo disfruté mucho, porque era algo que yo quería hacer, sin nadie que me obligara, solamente por el gusto de poder estudiar y cumplir mi sueño de terminar mi carrera de Historia".

Sobre su trabajo de tesis que presentó para obtener el título de Licenciado en Historia, explico: "Yo investigué la estancia del presidente Benito Juárez en San Luis Potosí en 1863, durante el gobierno errante antes de la llegada de Maximiliano de Habsburgo. Y la verdad me dio pie para una novela de esa época, por lo que estoy trabajando en ella para poder imprimirlo y ponerlo a la venta".

De sus planes a futuro, el licenciado Carlos González Valdepeña señaló: "No pienso en una maestría porque me va a quedar poco tiempo para ejercer, pero prefiero pensar en qué hacer a partir de ahora que ya me titulé. Pero he tratado de investigar en historias de las iglesias que tenemos, y quiero que la gente de San Luis Potosí se vuelva experta en sus iglesias a través de visitas guiadas".