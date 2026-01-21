logo pulso
Casos de sarampión encienden las alertas

Por Ana Paula Vázquez

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
Casos de sarampión encienden las alertas

La confirmación de tres nuevos casos de sarampión en San Luis Potosí durante 2026, dos de ellos en bebés menores de un año, reactivó la alerta sanitaria en la entidad. 

La presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, la diputada Frinné Azuara Yarzábal, advirtió que la migración laboral y la falta de vacunación están favoreciendo la propagación de una enfermedad altamente contagiosa.

Los contagios corresponden a dos bebés de dos y once meses de edad, así como a la dueña de una vivienda donde se alojan 26 jornaleros migrantes provenientes de Chiapas. 

De acuerdo con la legisladora, el caso índice se originó en San Cristóbal de las Casas, y aunque los menores son originarios de ese estado, los casos fueron detectados en la capital potosina, lo que evidenció la rápida movilidad del virus.

Ante la detección de los casos, las autoridades sanitarias implementaron un cerco epidemiológico ampliado, que pasó de las 25 manzanas habituales a 75 manzanas, con recorridos casa por casa para identificar contactos y revisar esquemas de vacunación. Azuara Yarzábal señaló que estas acciones han contribuido a contener el brote, aunque el estado ya suma 10 casos acumulados.

La diputada alertó que el sarampión se transmite con mucha mayor facilidad que la Covid-19, ya que una persona puede contagiar hasta a 14 o 15 personas, frente a los cuatro o cinco contagios que genera el coronavirus. Subrayó que la vacunación no siempre evita la infección, pero sí previene cuadros graves, hospitalizaciones o muertes, por lo que insistió en completar esquemas infantiles y vacunar a personas hasta los 49 años que no tengan certeza de haber sido inmunizadas.

