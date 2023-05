CASTRACIÓN QUÍMICA, ¿QUÉ ES? PULSO HABLA CON UN EXPERTO

Independiente de la discusión jurídico-legal y las implicaciones de violar derechos humanos, es importante conocer en qué consiste la castración química, un método utilizado en otros países del mundo, pero muy difícil de aplicar en San Luis Potosí.

La discusión pública se ha centrado en la inconstitucionalidad de sancionar a las personas violadoras con la aplicación de fármacos para castrarlas químicamente, sin embargo, dicho procedimiento ya se suministra no propiamente para tal objetivo, sino con intención de tratar enfermedades cancerígenas.

José Alonso Fernández Guasti, investigador del Departamento de Farmacobiología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con líneas de investigación en interacciones entre hormonas y fármacos que actúan en el sistema nervioso central y receptores a esteroides en el mismo, explica y detalla en entrevista telefónica con Pulso, su significado y alcances.

¿Qué es y en qué consiste la castración química?

Consiste en la eliminación o en el decremento de los niveles de andrógenos. Esa es la descripción más clásica, y se usa de manera relativamente común para el tratamiento de cáncer de próstata. Ese es el uso médico más común

Los andrógenos son hormonas que producen los testículos, entonces en estos pacientes que tienen este tipo de cáncer, una de las estrategias de tratamiento es la castración química. Puede haber otras formas de tratamiento como la castración quirúrgica para estos pacientes.

La castración química disminuye los niveles de andrógenos, disminuye el impulso sexual, aunque, eso también es interesante informarlo, no sucede esto, es decir, no se reduce siempre la conducta sexual.

Es uno de los efectos colaterales que no quieren los pacientes que tiene cáncer de próstata y justo este efecto colateral, se usa para la introducción, digamos, de la castración química para los violadores o el tratamiento de individuos que han ejercido la pedofilia o la pederastia.

¿Cuál es el efecto generado en el organismo humano cuando se suministran los medicamentos para la castración química?

Como ya dije, todos comparten la capacidad de disminuir los niveles de testosterona, una hormona producida por los testículos, por debajo de 50 nanogramos por decilitro en sangre cuando los niveles normales están entre 300 y mil, pero esto produce efectos colaterales importantes.

Disfunción eréctil naturalmente, eliminación de la erección del pene, dificultades para lograr un orgasmo, ansiedad, depresión, acumulación de grasa en los pechos o en las caderas, algunos les llaman feminización, es decir, acumula grasa en algunas partes características de las mujeres. Quizá el más importante, es la disminución del interés sexual.

¿De qué está compuesta la o las sustancias que se inyecta o suministra en las personas?

Son diversos medicamentos, todos con efecto antiandrogénico, los que se usan para la castración química, entre ellos se incluyen algunos derivados de estrogénicos, algunos antiandrógenos esteroideos y no esteroideos, es decir, compuestos que bloquean el receptor andrógeno y de esta manera impiden que los andrógenos tengan su efecto.

También se utilizan análogos de la LHRH, un compuesto que actúa en la hipófisis, para inhibir la producción de gonadotrofina y de esta manera, ejerzan un efecto digamos al antiandrogénico en directo, es decir, la secreción de andrógenos por parte del testículo depende del efecto de la hipófisis, que es una glándula que está en el sistema nervioso.

Lo que hacen estos compuestos es impedir que las gonadotrofinas, que son compuestas que se secretan por la hipófisis, se produzcan. Entonces, son varios los compuestos. De los más utilizados son el acetato de ciproterona, que es un compuesto bastante utilizado; la medroxiprogesterona también es un compuesto esteroideo.

Debo mencionar que el citrato de ciproterona, por ejemplo, no ha sido aprobado su uso por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, ya que puede tener otros efectos.

¿Cada cuánto se aplica para lograr los efectos deseados?

En general, las administraciones son por vía intramuscular y varía del tipo de compuesto que se use. Hay unas de aplicación mensual otras trimestral, otra semestral e incluso, se están tratando de proponer algunas anuales.

Esto fundamentalmente para los pacientes, como ya mencioné, que están bajo tratamiento para prevenir el desarrollo del cáncer prostático. Debo mencionar que la castración química en contraste con la quirúrgica, es un tratamiento reversible.

Los efectos de la castración se pueden revertir cuando termina la acción del fármaco. Entonces, pues digamos que tiene esa ventaja sobre la castración quirúrgica, que es definitiva. Dependiendo del tipo de compuesto, pues son la dosis que se utilizan.

Al ser utilizado como método para los violadores, los pederastas y los pedófilos tiene muchas aristas éticas. En eso yo no soy experto, pero sin duda deben ser consideradas. Las dos más importantes, pues son los efectos colaterales que pueden tener en los pacientes o qué tan ético es someter a alguien a este tipo de tratamiento, y la otra es el consentimiento informado que debe de haber en el paciente para ser sometido a esto.

No hay datos muy claros de si realmente es efectivo para tratar este tipo de alteraciones como la pedofilia o la pederastia. No hay estudios ciertamente claros que demuestren que tienen efectividad o que no tienen,

¿Es un procedimiento costoso? De ser así ¿Sabe cuál es su costo?

No tengo muy claros los precios. Investigué algunos pocos y algunos son no muy caros como mil o mil 500 pesos por ampolleta. Esto son los baratos, y los caros como los análogos y los que actúan en la hipófisis, son mucho más caros y parece que más eficientes.