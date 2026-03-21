Catastro de SGS implementa moderna medición satelital

El área operativa de Catastro Municipal de Soledad, cuenta con un moderno equipamiento satelital que permite realizar levantamientos con mayor exactitud y en menor tiempo, informó Reyna Sarahí Patiño Aguilar, titular del área.

La funcionaria detalló que esta dependencia, se encarga de diversos trámites relacionados con predios, como avalúos, certificaciones de medidas, altas al padrón, así como subdivisiones y fusiones, entre otros servicios que requieren precisión en la información territorial.

Explicó que, como parte de la actualización tecnológica, actualmente se emplean equipos especializados que permiten obtener resultados en tiempo real, con mediciones exactas y un posicionamiento georreferenciado, lo que fortalece la certeza jurídica de los trámites y mejora la calidad del servicio brindado a la ciudadanía.

Señaló que estos dispositivos funcionan a través de un sistema compuesto por una base fija y un equipo móvil denominado "rover".

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La base permanece en una ubicación estática recibiendo señales satelitales y realizando correcciones, las cuales se transmiten al rover, que es utilizado por el personal para efectuar los levantamientos en campo.

"Gracias a esta tecnología, las coordenadas obtenidas ofrecen un posicionamiento preciso, lo que facilita la integración cartográfica y la actualización de la base de datos catastral de manera más eficiente", explicó.

Finalmente, destacó que la implementación de estos equipos no solo optimiza los tiempos de trabajo, sino que también permite ofrecer un servicio más confiable y de mayor calidad a la población.