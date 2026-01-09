Causa pérdidas una obra inconclusa en Hogares Pavón

En el cruce de la avenida Libertad y Calle de las Cigüeñas, en Hogares Populares Pavón, un pequeño punto inacabado en cuestión de pavimentación, representa un bloqueo vehicular que obliga a conductores de vehículos pesados, retornar en sentido contrario por un larguísimo tramo de la avenida Providencia.

Para ellos, esto representa una fuerte pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Por desgracia, no hay señalética ni agentes que adviertan, al inicio, sobre el cierre vehicular que se ubica al final de dicha avenida.

Si bien hay un espacio angosto que permite pasar sobre un montículo de tierra y escombro, este paso permite apenas el avance de coches pequeños, de los llamados "compactos", pero no de vehículos de mayor calado como camionetas de transporte de personas y camiones urbanos de pasajeros, tan comunes en este sector de Soledad.

Las obras de urbanización de avenida Libertad y avenida Providencia han traído modernidad, mejores condiciones sanitarias y satisfacción para la gran mayoría de residentes de Hogares Populares Pavón y sectores aledaños. Solamente el "pequeño pendiente" referido de circulación vial es lo que sigue perjudicando la movilidad en la zona.

