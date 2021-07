Ceepac cometió errores clave en la elección, advierte el expresidente del organismo, Rodolfo Aguilar Gallegos

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) de San Luis Potosí, cometió errores clave, al no considerar el rebase de topes de campaña de tres partidos que postularon candidatos a la gubernatura, y al asignar a una empresa particular la impresión de las boletas para la elección de gobernador, diputados locales y presidentes municipales, advirtió ante empresarios el ex presidente del organismo público autónomo, Rodolfo Aguilar Gallegos.

En su exposición, precisó que la impresión de las boletas debió ser enviada a los Talleres Gráficos de la Nación, y el incumplimiento generó una situación que no es normal.

Advirtió que también hay una irregularidad en el hecho de que las boletas fueron paseadas por diversos lugares, situación que observaron a tiempo los partidos políticos, pero nunca promovieron acciones legales a ese respecto, y tampoco presentaron la inconformidad que pudieron haber hecho efectiva desde la licitación.

Recordó que en las leyes relacionadas con la organización de los procesos electorales, se da por entendido que la impresión de las boletas en un lugar asignado que no sea un negocio particular, es incluso asunto de seguridad nacional.

Como conocedor de las entrañas de la organización de los procesos electorales, Aguilar Gallegos también observó que por lo menos los candidatos de la coalición Partido Verde-PT, Coalición "Sí por San Luis Potosí" y Redes Sociales Progresistas, rebasaron con mucho los topes de campaña.

En la reunión los empresarios consideraron ridículo que la Comisión de Fiscalización no hubiera observado los topes de campaña y las actividades de los partidos políticos para superar el límite permitido de uso de recursos.