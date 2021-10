Celebro que AMLO no tenga favorito: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal celebró la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que no tiene candidato favorito o favorita para el 2024, pero dijo que insistirá en que se democraticen los procedimientos de selección de candidatos en Morena.

En entrevista puntualizó que respeta la declaración del presidente de que el candidato presidencial de Morena para 2024 se elija por encuesta, pero dijo que insistirá en que la vida del partido se democratice.

Insistió que al presidente se le considera un activo y un líder legítimo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con autoridad moral y con legitimidad política.

Monreal dijo que respeta las expresiones de López Obrador, porque no solamente es su aliado, sino simpatizante de su movimiento desde hace 23 años, pero insistirá en la democraticen los procedimientos de selección de candidatos de cara al 2024.

"Creo que hay que buscar métodos que mejor satisfagan y que mejor puedan dejar a los simpatizantes y militantes satisfechos", apuntó.

"Tienen que modificar los estatutos en un Congreso de Morena y ahí serán los delegados los que definan. Pero, evidentemente la opinión del presidente de la República siempre es muy fuerte y por eso nosotros nunca vamos a confrontarnos con el presidente, nunca vamos a apartarnos de una opinión de él, aunque tenemos nuestra opinión, comento y señalo con todo respeto que continuaré insistiendo en la profundización de la vida democrática del partido".

Consideró que será imposible en el próximo Congreso Nacional de Morena, evadir el tema de democratizar el o los métodos de selección de candidatos a puestos de elección popular y adelantó que él no declinará en sus aspiraciones por representar a su partido en la elección presidencial del ´24.

El coordinador de Morena celebró que el presidente López Obrador declarara que no tiene ningún preferido o preferida para sucederlo, porque así le da certidumbre a la militancia y a los simpatizantes, para que emitan en el futuro una opinión libre sobre quién debe ser la o el candidato presidencial.