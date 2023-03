Censura M. García Cázares prepotencia de empleada judicial

El Consejo de la Judicatura del Estado inició una investigación para determinar el grado de responsabilidad de la secretaria capturista que atropelló a una persona en el Centro Histórico de la ciudad.

Luego de que la secretaria capturista fue exhibida en redes sociales al dirigirse con prepotencia a las personas que participaron en el accidente vial, inició la investigación y el Consejo de la Judicatura determinará las sanciones a establecer una vez que haya escuchado los testimonios de las víctimas del incidente.

La presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Manuela García Cázares, dijo que independientemente de que haya sido fuera del horario de trabajo, ya se ordenó una investigación para saber exactamente qué fue lo ocurrió ese día.

“Como funcionarios de Poder Judicial no podemos hacer uso de una cuestión de prepotencia... no lo podemos hacer porque somos población como cualquier otro y no porque se trabaja en una institución vamos a hacer alarde de la actividad laboral”.

Dijo que ordenó la investigación para saber exactamente cómo fueron los hechos y ya el Consejo de la Judicatura ha tomado conocimiento e inició la investigación de

esos hechos.

Dijo que de ninguna manera se puede considerar que estas situaciones se den.

“Al contrario... creo que es totalmente reprochable y en caso de ser así, estamos iniciando la investigación para saber qué fue lo que pasó”.

Dijo que el Consejo de la Judicatura pidió a la persona afectada comparecer en Presidencia, para hacer el reconocimiento de los hechos.