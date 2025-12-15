Centro Histórico, en mantenimiento previo a Navidad

El Gobierno de la Capital informó que lleva a cabo una serie de acciones de mantenimiento y mejora en el Centro Histórico, con el objetivo de preparar el primer cuadro de la ciudad para la temporada navideña, periodo en el que se prevé la visita de alrededor de 100 mil personas.

De acuerdo con la Dirección de Servicios Municipales, personal de la Coordinación de Imagen Urbana trabaja en la reparación de jardineras ubicadas en el Jardín Colón, en la zona conocida como Paseo Esmeralda, como parte de las labores de acondicionamiento del espacio público.

Asimismo, cuadrillas municipales realizan una limpieza profunda en el Jardín de San Sebastián, donde se emplean máquinas de hidrolavado para retirar suciedad acumulada y mejorar las condiciones del área, considerada uno de los puntos tradicionales del Centro Histórico.

En paralelo, trabajadores municipales llevan a cabo reparaciones y trabajos de pintura en las bancas de la Plaza del Mariachi, un sitio que registra alta afluencia durante las festividades decembrinas.

El Ayuntamiento señaló que estas acciones buscan mejorar la imagen urbana y las condiciones de los espacios públicos ante el incremento de visitantes durante la temporada.