Disparar al aire se castiga hasta con 8 años de cárcel en SLP

A unos días de que comiencen las festividades decembrinas más representativas, la detonación de armas de fuego o artefactos al aire es un delito sancionable en San Luis Potosí con una pena de tres a ocho años de prisión.

Aunado a ello, la persona responsable deberá pagar una multa de 300 a 800 días del valor de la unidad de medida y actualización (UMA), equivalente de 33 mil 942 a 90 mil 512 pesos, precisa el numeral 169 del Código Penal del Estado.

El delito denominado exposición al peligro, lo perpetra quien coloque en situación de peligro o de inseguridad a cualquier persona, disparando armas de fuego, o detonando otros artefactos explosivos en enfrentamientos, riñas, peleas, asaltos, persecuciones indebidas, y todos aquellos eventos que produzcan el mismo resultado, en lugares en que transita o concurre la gente.

El último de los casos que se tuvo conocimiento, corresponde a la muerte de un adolescente de 17 años de edad previo a que iniciaran los festejos del Día de la Independencia del 2023, debido al impacto de una bala perdida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los hechos se suscitaron en el fraccionamiento Barrio Vergel, ubicado al norte de la capital potosina. La víctima caminaba por la calle junto a su madre cuando de forma repentina sintió un dolor y comenzó a desvanecerse.

En entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), conminó a la ciudadanía a no detonar armas de fuego al aire no solo porque se trata de un ilícito, sino porque puede herir o matar a alguien.

"No disparen al aire ni el 24 ni el día primero del año, porque pueden llegar a causar algunas lesiones, algún homicidio", complementó la fiscal general.