César N. niega ser un agresor

César Gabriel señala que manifestaciones frente a su casa ponen en riesgo a sus hijas.

Por Redacción

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
César N. niega ser un agresor

El profesor César Gabriel, señalado por su exalumna por presuntamente haberla golpeado y herido con un cuchillo en diciembre pasado, difundió un video en redes sociales para rechazar las acusaciones y defender su versión de los hechos.

Profesor César Gabriel defiende su versión y niega agresiones

En el mensaje, dirigido a la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el docente asegura que no agredió a nadie y que no representa un riesgo para estudiantes. Afirma que la denunciante habría incitado a personas a manifestarse frente a su domicilio, situación que —dice— pone en riesgo a su familia, en especial a sus hijas.

Sostiene que el 11 de diciembre la joven publicó inicialmente que había sido atacada por su esposa y que después cambió la versión. También cuestiona que, si hubiera cometido una agresión, ¿no habría sido detenido cuando aparece junto a un policía en una de las imágenes difundidas de ese día?

Denuncia presentada ante Fiscalía y testigos en defensa del profesor

Asegura contar con testigos que pueden declarar que la denunciante no presentaba golpes minutos después de lo ocurrido. Sobre las lesiones que ella mostró días más tarde en fotografías, dice desconocer cómo se produjeron y afirma que la herida con arma blanca fue autoinfligida.

El profesor universitario informó además que presentó una denuncia ante la Fiscalía el 12 de diciembre y pidió esperar a que el proceso avance. "No he golpeado ni acuchillado a nadie", insiste en el video.

