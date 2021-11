Cese de la directora del Tangamanga no será el primero ni el último: Torres Sánchez

El titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que el cese de la funcionaria Vania Moreno Solano, directora de la Red Estatal de Parques, obedece a que se pretende que los funcionarios hagan su papel con excelencia y resuelvan las necesidades de la ciudadanía.

"Quienes no lo hagan van a tener que salir, y no es la primera ni la última que con toda seguridad va a salir en este gobierno", dijo el funcionario estatal.

Explicó que el cese de la funcionaria es parte de cambios que son muy normales en el sector público, y eso de ninguna manera representa que pueda significar un error del gobierno.

Juzgó que por el contrario, con los cambios de funcionarios, el Gobierno del Estado está tratando de que se queden servidores públicos que realmente den el ancho y se vayan los que no pueden y sobre todo que resuelvan las necesidades de la ciudadanía y quienes no lo hagan no se duda que tendrán que salir.