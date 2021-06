Ceses por revancha política en Tamasopo

La alcaldesa saliente del municipio de Tamasopo despidió trabajadores y funcionarios clave, en venganza porque no la apoyaron para la reelección.

Ya con el resultado adverso en su mano, regresó al cargo y su primera orden fue despedir en forma pública a trabajadores que no promovieron el voto por el PRD.

Zulema Martínez, extitular de salud del municipio de Tamasopo, explicó que sin previo aviso fue notificada de que la Alcaldía prescindiría de sus servicios, sin mayor explicación, pero sí como consecuencia lógica del enojo de la presidenta municipal Rosalba Chavira Baca, quien compitió por la reelección para el ayuntamiento 2021-2024.

La exfuncionaria dijo que la Alcaldesa trató de obligar a los trabajadores a involucrarse en su campaña por la reelección, pero los empleados no se involucraron, y ella realizó una campaña que finalmente no le favoreció y su más cercano oponente le ganó por casi el doble de los votos, y por lo tanto no repetirá en el cargo.

Aseguró además que un grupo especial que la apoyó, regresó a sus cargos y comenzó a despedir empleados y funcionarios.

Por su parte Sergio Fortanelli, extitular del área de transparencia de la Alcaldía de Tamasopo explicó que a pesar de que su oficina ocupa el quinto lugar estatal en desempeño y acceso a la información pública e incluso por nivel de respuestas a través del sistema Infomex, fue despedido del cargo con argumentos infantiles.

En su caso, se dio tiempo de transmitir en vivo, a través de redes sociales, el instante en el que personal del área de Recursos Humanos le notifica que ya no trabaja en la Alcaldía.

Reprochó que la Presidenta Municipal no le hubiera dado la cara para hablar directamente con él y avisarle que ya no pertenecería al Ayuntamiento.

Trabajadores municipales de Tamasopo pidieron que la Presidenta Municipal se haga responsable de pagar los daños pertinentes por los despidos.