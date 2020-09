Cetemistas denuncian escamoteo de becas

Becarios del programa Fidel Velázquez de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), denunciaron la omisión en la entrega de apoyos económicos por parte de las autoridades cetemistas desde el mes de enero pasado.

A través de una denuncia, estudiantes manifestaron que ésta no es la primera vez que se les suspende el apoyo sin previo aviso, pues el año anterior ocurrió lo mismo ya que desde enero del 2019 a julio no recibieron nada.

"El año pasado de enero a julio no hubo ese apoyo hasta que en el mes de agosto nos hicieron ir a un evento en donde se anunció el incremento de beneficiarios del programa. Se dijo que en cuatro años habían pasado de 30 a 647 becarios y fue hasta una semana después cuando nos depositaron el apoyo pero en el semestre que fue de agosto a diciembre del 2019, no depositaron nada y en el semestre que fue de enero a julio tampoco nos depositaron nada y no nos dieron respuesta", señaló.

Se supone que la Secretaría Estatal del Trabajo y Previsión Social realiza la revisión de documentación de becarios que presentan las respectivas centrales obreras conforme a lineamientos establecidos, y se tramita ante la Secretaría de Finanzas la asignación de los recursos necesarios para la dispersión de becas, directamente a las y los beneficiarios.

Son entre 8 y nueve mil pesos lo que se adeuda a cada uno de los más de 600 becarios a los que se les debería de entregar un apoyo de forma cuatrimestral y semestral, lo cual en conjunto suma cerca de 5 millones de pesos.

Los inconformes expresaron a Pulso que ninguno de los encargados de entregar el recurso les contesta el teléfono, lo cual los tiene en la incertidumbre ya que los estudiantes requieren del dinero para continuar con sus estudios.

"Hemos hablado con Raúl Zamora y nos dice que es con el contador Fernando González de la Secretaria del Trabajo y él nos dice que hablemos con el personal administrativo de la CTM pero y nadie nos contesta", señalaron los inconformes, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato por temor a represalias.