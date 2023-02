Choferes obstaculizan uso de "Mi Pase" en sus unidades, se quejan usuarios

Luego de casi una semana de operación del programa Mi Pase, los usuarios denuncian que, aunque algunas unidades ya cuentan con los dispositivos, les señalan que aún no están en operación, porque están "apagados" o no sirven.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Leonel Serrato Sánchez, reconoció que se está presentando esta situación, debido a que se enfrentan "resistencias", las cuales están solventando las empresas concesionarias.

Detalló que la entrada en vigor del programa Mi Pase, que consiste en las becas para el transporte público para estudiantes de nivel superior, fue el pasado lunes 20 de febrero, con la instalación de 982 dispositivos móviles de cobro o POS (798 en SLP-SDGS, 28 en Matehuala, 115 en Ciudad Valles y 41 en Tamazunchale), todos funcionales y en línea.

Sin embargo, aunque estos 982 dispositivos están funcionales y en línea, existe reticencia por parte de algunos operadores, quienes niegan su uso a los usuarios, sin que les den ningún tipo de explicación al respecto.

Un usuario señaló que "los jóvenes tienen que lidiar con las malas caras de los choferes cuando les preguntan si funciona o no para que pasen la tarjeta".

Otro usuario manifestó estar a favor de la iniciativa, pero indicó que en varias ocasiones que ha querido utilizar la tarjeta, los operadores le dicen los dispositivos apagados o no sirven, "un chofer tajantemente me dijo o me pagas en efectivo o no te subes, con esa actitud déspota".

Serrato Sánchez aseguró que se enfrenta la resistencia y se trata de solventar con diálogo y concertación, pidió paciencia a la ciudadanía, pues dijo, el sistema estará tomando total operatividad en las próximas horas, cuando mucho en días.