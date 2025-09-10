logo pulso
Científica potosina estudia plantas con beneficios para la salud

Alethia Muñiz Ramírez, del Ipicyt, desarrolla investigaciones sobre plantas medicinales y fomenta vocaciones científicas.

Por El Universal

Septiembre 10, 2025 07:42 p.m.
A
Científica potosina estudia plantas con beneficios para la salud

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) reconoció a Alethia Muñiz Ramírez, investigadora del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), por el desarrollo de proyectos enfocados en plantas con propiedades benéficas para la salud.

La distinción se dio en el marco de la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia, que busca impulsar la participación de mujeres en distintas áreas de la investigación.

Muñiz Ramírez señaló que su vocación científica inició en la infancia y que actualmente busca motivar a más jóvenes a dedicarse a la investigación. "Ser científica es una experiencia gratificante", afirmó, y agregó que continuará trabajando en alternativas naturales que puedan contribuir al bienestar de la sociedad.

Pleno del TEPJF quita magistratura a Ruiz Contreras

