Cierran vialidades en SLP por lluvia
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre el cierre de vialidades en SLP debido a las condiciones climáticas.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó sobre el cierre a la circulación en tres puntos de la ciudad debido a la lluvia registrada la tarde de este sábado.
Las vialidades afectadas son:
Puente Naranja, en Acceso Norte
Río Santiago
Glorieta Real Inn
Las autoridades pidieron a la ciudadanía atender las indicaciones de los oficiales de tránsito, respetar los señalamientos restrictivos y mantener las luces encendidas al circular durante la lluvia, con el fin de prevenir accidentes.
