Cierran vialidades en SLP por lluvia

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó sobre el cierre a la circulación en tres puntos de la ciudad debido a la lluvia registrada la tarde de este sábado.

Las vialidades afectadas son:

Puente Naranja, en Acceso Norte

Río Santiago

Glorieta Real Inn

Las autoridades pidieron a la ciudadanía atender las indicaciones de los oficiales de tránsito, respetar los señalamientos restrictivos y mantener las luces encendidas al circular durante la lluvia, con el fin de prevenir accidentes.