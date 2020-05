Cierre de alcaldía por el 5 de mayo afecta trámites

La conmemoración de la Batalla de Puebla dejó las instalaciones de la Unidad Administrativa Municipal totalmente solas.

En un recorrido realizado por la zona se observaron las oficinas vacías, sólo eran visibles las barreras que desde hace unos días colocó la autoridad municipal al exterior del recinto para contener las manifestaciones que en fechas recientes se han multiplicado.

De acuerdo a lo que establece la ley, el 5 de mayo es un día festivo laborable, pues el descanso únicamente aplica para los estudiantes de nivel básico, los cuales en estos momentos se encuentran en cuarentena a causa de la emergencia sanitaria.

Al realizar la visita a las instalaciones, se observaron algunas personas que se acercaban al inmueble, algunas de estas se dirigían a la dirección de Comercio para realizar trámites, sin embargo, al ver el edificio cerrado preferían retirarse del lugar.

Vine a que me dieran una información que requiero para mi negocio, pero tal parece que hoy descansaron, ya mañana me daré una vuelta, ojalá dieran aviso a la ciudadanía de las fechas en que estarán cerrados para no dar vueltas a lo tonto, aunque también es cierto que ya se habían tardado en disminuir las actividades, señaló Blanca Díaz.