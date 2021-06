Cierre en frontera frenó venta de dólares

En San Luis Potosí hay poca venta de dólares por las dificultades de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, motivo por el cual las casas de cambio se encuentran solas, comentaron varios encargados de comercios.

Señalaron que en este momento el precio del dólar es de 18.70 a la compra y de 19.20 la venta, y que en época de vacaciones es cuando aumentaba la venta, pero que todo está detenido, dijo una encargada.

En otro de los comercios coincidieron en que no hay ventas y que el precio es el mismo, debido a que no hay mucho movimiento, ni variación, se ha mantenido la venta a 19 a 19.20 y que no ha llegado más alto.

Respecto a las remesas de dinero que mandan los paisanos comentaron que se encuentra de la misma manera, está detenido, el Euro, también en época de vacaciones de verano es cuando se vendía mucho más.

También coincidieron en que todo está detenido desde que inició la pandemia en marzo de 2020 a lo que va de este presente año "esperamos que abran la frontera para que vuelva el movimiento, es solo ese motivo, aunado a que la mayoría de la población esté vacunada".