Cierre parcial en Chapultepec por fuga de agua

El Interapas informó que la mañana de este sábado fue atendida una fuga de agua de grandes dimensiones en el fraccionamiento Privadas del Pedregal.

Debido a los trabajos de reparación, se mantiene un cierre parcial de carril en la avenida Chapultepec, en el tramo comprendido entre Periférico y la calle Cartaya, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y usar rutas alternas.

El organismo detalló que la fuga se localizó en una línea de agua potable de 10 pulgadas de diámetro, lo que requirió la intervención de cuadrillas especializadas para contener el flujo y evitar el desperdicio del recurso.

Interapas señaló que mantiene operativos activos los siete días de la semana para la atención de reportes por fugas y contingencias en la zona metropolitana.