logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Fotogalería

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cierre parcial en Chapultepec por fuga de agua

Mantienen cierre parcial en avenida Chapultepec.

Por Redacción

Enero 10, 2026 03:44 p.m.
A
Reparan fuga de agua

Reparan fuga de agua

El Interapas informó que la mañana de este sábado fue atendida una fuga de agua de grandes dimensiones en el fraccionamiento Privadas del Pedregal.

Debido a los trabajos de reparación, se mantiene un cierre parcial de carril en la avenida Chapultepec, en el tramo comprendido entre Periférico y la calle Cartaya, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y usar rutas alternas.

El organismo detalló que la fuga se localizó en una línea de agua potable de 10 pulgadas de diámetro, lo que requirió la intervención de cuadrillas especializadas para contener el flujo y evitar el desperdicio del recurso.

LEA TAMBIÉN

Presentará edil propuesta para el titular del Interapas

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que continúa el análisis para designar a la persona que encabezará la Dirección General del Interapas, tras la renuncia de Jorge Daniel...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Interapas señaló que mantiene operativos activos los siete días de la semana para la atención de reportes por fugas y contingencias en la zona metropolitana.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cierre parcial en Chapultepec por fuga de agua
Cierre parcial en Chapultepec por fuga de agua

Cierre parcial en Chapultepec por fuga de agua

SLP

Redacción

Mantienen cierre parcial en avenida Chapultepec.

Cierran camino a la Presa de San José por filmación
Cierran camino a la Presa de San José por filmación

Cierran camino a la Presa de San José por filmación

SLP

Redacción

Este lunes no habrá paso de 04:00 a 20:00 horas.

Instalan 55 luminarias LED en San Sebastián
Instalan 55 luminarias LED en San Sebastián

Instalan 55 luminarias LED en San Sebastián

SLP

Redacción

Modernizan alumbrado en jardín y calles aledañas.

Aplican barredora a motocicletas de agencia en Carranza
Aplican barredora a motocicletas de agencia en Carranza

Aplican "barredora" a motocicletas de agencia en Carranza

SLP

Pulso Online

El operativo de la Policía Vial se aplicó en un negocio a la altura de Valentín Gama