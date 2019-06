Cifras delictivas, distorsionadas: alcaldía de SGS

El Municipio lejos de estar llamando a la población a que haya un estado de paranoia respecto a la inseguridad, exhorta a la población a que crean en la corporación municipal y en los proyectos del alcalde a través de la implementación del plan cuadrante, mediante patrullas de última generación que realizan labores en las colonias del municipio y en la mejora continua a las condiciones labores de los elementos, señaló la secretaria general del Ayuntamiento, Yoloxóchitl Díaz López.

Lo anterior derivado del reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en el que se informa que en el mes de mayo el municipio de Soledad aumentó un 46% las incidencias delictivas, rebasando por diez puntos a la capital potosina.

En este sentido la funcionaria indicó que las cifras que se dieron a conocer en los medios de comunicación, según el informe del SNSP, y derivado de las acciones y programas que se han implementado en la alcaldía, le parece un porcentaje excesivo y distorsionado.

Dijo que los municipios tienen la carga de ser las primeras autoridades que atienden a la ciudadanía en el llamado de auxilio, ante un daño a su patrimonio o que se vean afectados en robos a casa habitación.

"No debe de englobar los delitos de alto impacto, o narcomenudeo que no corresponde y que no son competencia de la autoridad municipal, sino que simplemente se han disminuido los niveles en robos a casa habitación, en transeúnte, en comercios, delitos patrimoniales que corresponde a la policía municipal y que no nos engloben dentro de estadísticas de delitos de alto impacto".

Finalmente descartó cambios en la corporación municipal, ya que incluso señaló están en la espera de la llegada del arribo de elementos de la Guardia Nacional, buscando las mejores instalaciones y mejores equipadas para su alojamiento y que entren en función en el municipio.