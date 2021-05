Cineteca Alameda incluye películas eróticas en su nuevo ciclo de cine

La Cineteca Alameda de San Luis Potosí anunció su nuevo ciclo de cine denominado Cine incómodo, el cual incluirá filmes de temática erótica y de terror, mismo que se llevará a cabo del 22 al 28 de mayo. Entre las películas que serán proyectadas se encuentra "In the realm of the senses", de Nagisa ?shima; "Saló", o los "120 días de Sodoma", de Pier Paolo Pasolini; "A Serbian Film", de Sr?an Spasojevi?; "Cannibal Holocaust", de Ruggero Deodato, y "Antichrist", de Lars von trier, entre otras.

Una de las cintas que está incluida en este nuevo ciclo es "Nekromantik", dirigida por Jörg Buttgereit, la cual, según la descripción de la Cineteca Alameda, fue prohibida en muchos países, pues se pueden apreciar actos "muy fuertes de necrofilia".

A través de redes sociales, este recinto, ubicado en avenida Universidad 575, en la capital potosina, señaló que la cuota de recuperación general es de 40 pesos, pero para los estudiantes con credencial vigente el precio será de 25 pesos.