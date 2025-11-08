Ciudadanos Observando exhibe nulos resultados de Graciela Gaitán

SAN LUIS POTOSÍ. La organización civil Ciudadanos Observando señaló los pobres resultados legislativos de la diputada federal María Graciela Gaitán Díaz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien a casi un año de gestión no ha logrado que se apruebe ni una sola iniciativa.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la agrupación, Gaitán Díaz ha presentado tres iniciativas como promovente, pero todas permanecen pendientes, sin impacto real ni dictamen aprobado.

La legisladora percibe 153 mil pesos mensuales entre dieta y apoyos legislativos, sin que se refleje productividad parlamentaria.

El pasado 11 de febrero, propuso crear laboratorios nacionales para producir medicamentos, planteamiento que, según el colectivo, resulta más una ocurrencia que una solución efectiva:

"El problema del desabasto no se resuelve con más decretos, sino con mejor planeación, ejecución y rendición de cuentas en la cadena de suministro", señaló la organización.

El 28 de abril, presentó otra iniciativa para que la autoridad que cumpla una recomendación de la CNDH notifique al quejoso, a fin de que éste responda en cinco días.

Finalmente, el 13 de agosto, impulsó una propuesta para dar mayor visibilidad a los deudores alimentarios, aunque, según Ciudadanos Observando, ese mecanismo ya existe en varios estados y su eficacia es limitada.

En conjunto, la asociación concluyó que las propuestas de Gaitán Díaz apenas rozan la superficie de temas relevantescomo salud, derechos humanos y protección a la niñez, sin mostrar resultados concretos ni avances legislativos.