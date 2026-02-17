logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Clausuran asilo "La Aldea de los Abuelos"

La Coordinación Estatal de Protección Civil detectó fallas graves en el asilo "La Aldea de los Abuelos".

Por Pulso Online

Febrero 17, 2026 06:44 p.m.
A
Clausuran asilo La Aldea de los Abuelos

La Coordinación Estatal de Protección Civil llevó a cabo la clausura total del asilo "La Aldea de los Abuelos A.C.", ubicado en la avenida Mariano Jiménez, tras detectar diversas irregularidades que representaban un riesgo para la integridad de sus residentes.

Acciones de la autoridad

El operativo de verificación se realizó la mañana de este martes 17 de febrero y derivó en la colocación de sellos de clausura como medida preventiva. La acción se efectuó, con el objetivo de salvaguardar la vida y seguridad de las personas adultas mayores que habitaban el lugar.

Irregularidades detectadas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante la inspección, autoridades estatales identificaron omisiones graves en materia de protección civil, entre ellas:

  • Falta de Visto Bueno y Opinión Técnica vigentes.
  • Extintores vencidos y además obstruidos.
  • Ausencia total de señalética preventiva.
  • Carencia de detectores de humo.
  • Inexistencia de lámparas de emergencia.

Estas condiciones incumplen la normatividad básica en materia de seguridad y prevención de riesgos, especialmente en espacios que albergan población vulnerable.

Respaldo institucional a los residentes

En el asilo se encontraban 22 personas adultas mayores —13 hombres y 9 mujeres— cuyas edades oscilan entre los 67 y 85 años. Tras la clausura, las autoridades informaron que los residentes cuentan ahora con el acompañamiento y respaldo de las instituciones correspondientes para garantizar su integridad, atención y reubicación segura.

 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Clausuran asilo La Aldea de los Abuelos
Clausuran asilo La Aldea de los Abuelos

Clausuran asilo "La Aldea de los Abuelos"

SLP

Pulso Online

La Coordinación Estatal de Protección Civil detectó fallas graves en el asilo "La Aldea de los Abuelos".

Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto Splash
Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto Splash

Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto "Splash"

SLP

Redacción

Fue dirigida por Cambio de Ruta a la Segam, la Seduvop, la dirección de los Parques Tangamanga y al gobernador

Alcaldía hace limpia de espacios invadidos en zona centro
Alcaldía hace limpia de espacios invadidos en zona centro

Alcaldía hace "limpia" de espacios invadidos en zona centro

SLP

Pulso Online

Comercio y la SSPC realizaron el retiro de estructuras, lonas, vehículos y diversos objetos en vía pública

Presenta Volaris cinco nuevas rutas desde SLP
Presenta Volaris cinco nuevas rutas desde SLP

Presenta Volaris cinco nuevas rutas desde SLP

SLP

Martín Rodríguez

Comenzarán a operar en junio de 2026 con destinos nacionales e internacionales