Clausuran asilo "La Aldea de los Abuelos"
La Coordinación Estatal de Protección Civil detectó fallas graves en el asilo "La Aldea de los Abuelos".
La Coordinación Estatal de Protección Civil llevó a cabo la clausura total del asilo "La Aldea de los Abuelos A.C.", ubicado en la avenida Mariano Jiménez, tras detectar diversas irregularidades que representaban un riesgo para la integridad de sus residentes.
Acciones de la autoridad
El operativo de verificación se realizó la mañana de este martes 17 de febrero y derivó en la colocación de sellos de clausura como medida preventiva. La acción se efectuó, con el objetivo de salvaguardar la vida y seguridad de las personas adultas mayores que habitaban el lugar.
Irregularidades detectadas
Durante la inspección, autoridades estatales identificaron omisiones graves en materia de protección civil, entre ellas:
- Falta de Visto Bueno y Opinión Técnica vigentes.
- Extintores vencidos y además obstruidos.
- Ausencia total de señalética preventiva.
- Carencia de detectores de humo.
- Inexistencia de lámparas de emergencia.
Estas condiciones incumplen la normatividad básica en materia de seguridad y prevención de riesgos, especialmente en espacios que albergan población vulnerable.
Respaldo institucional a los residentes
En el asilo se encontraban 22 personas adultas mayores —13 hombres y 9 mujeres— cuyas edades oscilan entre los 67 y 85 años. Tras la clausura, las autoridades informaron que los residentes cuentan ahora con el acompañamiento y respaldo de las instituciones correspondientes para garantizar su integridad, atención y reubicación segura.
