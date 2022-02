Clausuran tiradero clandestino y dos pedreras en Soledad

Este jueves, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y la dirección de Ecología de Soledad de Graciano Sánchez, realizaron tres clausuras de establecimientos que no cumplían con lo establecido en la Ley Ambiental del Estado y la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, en esee municipio.

La primera de estas clausuras se realizó en un tiradero clandestino ubicado en la localidad de Fracción Rivera en el Ejido el Zapote, cercano a los fraccionamientos La Virgen y El Toro, el cual representa un foco de infección a la salud de las y los habitantes de la zona. La CEPC informó al dueño que debido a que no contaba con las medidas de seguridad establecidas en la Ley, además de no poseer un programa de control de residuos se procedía a suspender el sitio, además de que representa un foco rojo para la presencia de incendios lo que pone en peligro la integridad de la población de asentamientos aledaños.

Por su parte, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental agregó que la suspensión en el tiradero clandestino se respalda debido al grave daño al medio ambiente que significa su operación, al no implementar un manejo adecuado y procesamiento de los desechos que ahí se depositan.

Posteriormente, el Operativo conjunto se trasladó a dos empresas trituradoras y extractoras de piedra, grava y arena, localizadas en la comunidad de La Concha, en donde ambas dependencias estatales y la municipal, procedieron a la clausura total de dichas empresas debido que no contaban con su Programa Interno en materia de Protección Ciivl, tampoco se tenían establecidas salidas de emergencia, y el personal no estaba debidamente capacitado para la reacción de incidentes. En los requerimientos ecológicos, dichos lugares no contaban con el Dictamen de Impacto Ambiental correspondiente.