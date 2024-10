Onda tropical 29 traería lluvias aisladas a SLP

El frente frío No. 6, en interacción con la corriente en chorro polar y una línea seca sobre el norte de Coahuila, mantendrá un marcado descenso de temperatura en el noroeste y norte de México. Además, provocará vientos fuertes con rachas de hasta 90 km/h y tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, mientras que en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas y Durango se esperan vientos de 50 a 70 km/h con posibles tolvaneras.

La onda tropical No. 29, combinada con una vaguada en niveles altos y la humedad procedente del mar Caribe, originará lluvias muy fuertes en Quintana Roo y fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Además, se prevén chubascos en Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Tlaxcala y Puebla, acompañados de descargas eléctricas, y lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí y Guanajuato. En las zonas montañosas superiores a los 4,500 metros sobre el nivel del mar, como los volcanes Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba, existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve durante la mañana.

Por su parte, la onda tropical No. 28, junto con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, causará chubascos en Michoacán y lluvias aisladas en Jalisco y Colima.

A pesar del frente frío, se mantendrá un ambiente cálido por la tarde en el noroeste, norte, noreste y zonas costeras, siendo caluroso en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Las autoridades han emitido recomendaciones para tomar precauciones en las zonas afectadas por lluvias, vientos fuertes y bajas temperaturas.