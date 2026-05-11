CMIC entrega al DIF de San Luis Capital donativo

La Presidenta del DIF Municipal de San Luis Capital, Estela Arriaga Márquez, recibió por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en San Luis Potosí, representada por su Presidente Leopoldo Stevens Pérez, un donativo por 982 mil 030 pesos, recurso que permitirá fortalecer programas y acciones de asistencia social dirigidas a las familias potosinas que más lo necesitan.

Durante la entrega, la Presidenta del DIF Municipal destacó la sinergia y el compromiso que mantiene la CMIC con el Ayuntamiento de la Capital y el DIF Municipal, mediante una colaboración que contribuye a ampliar la atención social, el bienestar y los apoyos dirigidos a sectores vulnerables de

la población.

Estela Arriaga Márquez reconoció la disposición del organismo empresarial para sumarse a las acciones impulsadas en beneficio de la ciudadanía.

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El DIF Capitalino informó que los recursos serán destinados a reforzar programas de atención y apoyo social, con el objetivo de continuar brindando servicios y acompañamiento a familias potosinas en situación de vulnerabilidad, consolidando así una política de cercanía y atención humana impulsada por el Gobierno de la Capital.