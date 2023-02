Cobra Covid-19 una nueva víctima;hombre de 65 años

Un hombre de edad avanzada, es la nueva víctima de la red de contagios de coronavirus, que se suma a la lista de los que han transitado la enfermedad sin poder sortear el virus del SARS CoV-2.

La víctima es un hombre de 65 años, originario de la ciudad de San Luis Potosí, que contaba con riesgo por su edad, hipertensión arterial y diabetes mellitus.

No pudo sobrellevar el virus a pesar de contar con todo el esquema de vacunación establecido hasta ahora por las autoridades sanitarias, pero las comorbilidades le produjeron inmunosupresión que finalmente lo llevaron a la muerte.

En el nuevo análisis de laboratorio hay 52 muestras positivas, que pertenecen a 32 mujeres y 20 hombres, ubicados entre los 8 meses y los 74 años de edad.

De todos los pacientes que resultaron positivos a coronavirus, la mitad no han recibido por lo menos una dosis, porque no se presentaron o no fueron presentados a los puntos de suministro de las vacunas, ya sea por falta de edad suficiente, por negligencia, por falta de tiempo, por impedimentos de salud o por cuestiones culturales.