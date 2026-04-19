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Colectivos ciclistas bloquean avenida Salvador Nava

La protesta de colectivos ciclistas en Salvador Nava afecta la circulación y demanda infraestructura segura.

Por Pulso Online

Abril 19, 2026 12:57 p.m.
A
Colectivos ciclistas bloquean avenida Salvador Nava

Una manifestación de colectivos ciclistas bloqueó los carriles centrales de la avenida Salvador Nava Martínez, en dirección hacia Lomas, lo que generó severas afectaciones viales en la zona.

Bloqueo vial en avenida Salvador Nava Martínez

El cierre se registró a partir de la Calzada de Guadalupe y se extiende en el tramo que conecta el puente de Pemex con el Asta Bandera, donde los manifestantes se colocaron con bicicletas y mantas para impedir el paso vehicular.

Además, se reporta la presencia de otro grupo de ciclistas a la altura del Deportivo 2000, lo que agrava la circulación en ese punto y amplía el impacto de la movilización.

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Objetivos y demandas de los colectivos ciclistas

La protesta tiene como objetivo exigir a las autoridades mayor infraestructura y condiciones de seguridad para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte, ante el riesgo constante de accidentes.

El bloqueo ha provocado una importante carga vehicular, con filas que se han extendido rápidamente hacia calles y avenidas cercanas. Automovilistas han reportado retrasos considerables, por lo que se recomienda utilizar rutas alternas y tomar precauciones, especialmente en la zona del Deportivo 2000.

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