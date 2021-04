Colonias del norte la ciudad se han convertido en un monumento al abandono

Al realizar un recorrido por las colonias del norte de la ciudad, Enrique Galindo Ceballos, se solidarizó con las familias y les enfatizó que atenderá con puntualidad la falta de agua potable y los cobros del servicio, pues "no es posible que hagan esto, cobros exorbitantes y amenazas a ciudadanos a quienes no les cumplen con los servicios básicos. Esto ya no va a pasar, vamos a solucionar la problemática del agua", aseveró.

"Hace un año que no tenemos agua y ahora, Interapas amenaza con embargarme por falta de pago de un servicio que no me proporcionan", explicó el vecino de la colonia Lomas del Mezquital Segunda Sección, señor José Refugio Sánchez.

"Nosotros no concebimos un San Luis así, yo creo que los potosinos no se merecen esto. Estamos en la colonia Mezquital y hemos visto todas las carencias, calles sin pavimentar, inseguridad, no hay agua, estos son como monumentos al abandono y ya no más", aseveró.

El candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, recorrió este domingo las calles de las colonias El Mezquital, las Julias y Casanova pertenecientes al Distrito VII local V federal, en busca de llevar hasta la puerta del hogar de sus habitantes, la visión del proyecto que llevará a la capital potosina hacia un futuro seguro.

En compañía de los candidatos a diputada local por el Distrito V, Aranza Puente; y diputado federal por el distrito VII, José Antonio Meraz, el abanderado del PRI-PAN-PRD-PCP, Enrique Galindo Ceballos, escuchó empático las preocupaciones de los potosinos y ofreció soluciones a las mismas.