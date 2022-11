“Colonias irregulares merecen tener agua”

La presidenta de la Comisión Legislativa del Agua, Dolores Eliza García Román, defendió la distribución de agua potable en colonias donde no hay seguridad jurídica de la tenencia de la tierra.

Explicó que el agua es un derecho humano y se le debe distribuir por la instancia responsable, y se debe considerar que la tenencia de la tierra sea tratada como asunto aparte.

Comentó que la prioridad de las autoridades es asegurarse de que el agua llegue a todos los rincones de la población, pero también cabe analizar el punto de vista jurídico de las condiciones bajo las que el agua potable debe ser distribuida.

Cuestionada acerca de las colonias que fueron creadas a partir de personas que invadieron territorios, por ejemplo, organizaciones sociales, que crearon el centro poblacional no solo en un terreno que no es suyo, sino incluso sin saber si hay disponibilidad de agua, la diputada explicó que la Comisión Estatal del agua maneja algunas comunidades directamente, y el hecho de que pertenezcan a una organización civil o no, finalmente pueden tener derecho al uso del agua.