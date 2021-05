Comerciante se encadena en la UAM en protesta por ambulantaje

Lidia Chávez Ruiz, propietaria del negocio La Fortuna en el centro de la ciudad, se encadenó a un barandal ubicado en la entrada a la Unidad Administrativa Municipal a fin de que regularicen a los ambulantes, ya que obstruyen su tienda y que por ello tiene pérdidas de más del 50 por ciento desde que inició la pandemia.

"Desde que comenzó la pandemia tenemos pérdidas porque no regularizan a los comerciantes informales, en mi caso tengo a 14 de ellos alrededor de mi tienda que es la más invadida" explicó.

Agregó que ha recurrido, en su tiempo, con Rocío Zavala, ahora con Gonzalo Bárcenas, encargado de la Unidad de Gestión en el municipio y que no le hacen caso.

Señaló que lo que pide es que ya empiecen a regularizar a los ambulantes, que cumplan con el reglamento, porque ha tenido muchas pérdidas, "estoy pagando impuestos, agua, luz, seguro, pero ellos hasta en pandemia los dejaron trabajar y a nosotros no, hasta una vez me multaron".

Informó también que en su tiempo Rocío Zavala no la atendió y que fue muy "déspota y que nada más renunció y dejó un cochinero, por lo que solo pido que regularicen a los ambulantes para tener nuestro trabajo", concluyó.