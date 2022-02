Comerciantes de SLP registran pocas ventas por el 14 de febrero

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Aunque el 14 de febrero es una de las fechas más esperadas del primer bimestre del año por el sector comercial y prestador de servicios, ya que, representa el primer repunte de ventas significativas tras la cuesta de enero, este año, el panorama es poco alentador.

En entrevista la presidenta de Nuestro Centro, Amparo Rosillo Izquierdo declaró que lo más buscado en la temporada son los regalos de ocasión y detalles así como cenas románticas en restaurantes, no obstante, señaló que este año aún no se ha registrado mayor demanda.

En este sentido, Juan Branca Gutiérrez presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR), destacó que es probable que las ventas no logren las metas de años anteriores, pues la gente no tiene recurso para canalizarlo a algún tipo de presente.

"La gente no tiene para el regalito, la comida, la cena con motivo del 14 de febrero porque vamos aún en el proceso de la recuperación de la pandemia, tendremos que ser muy cuidadosos y los mismos clientes deciden no hacer grandes inversiones como en otros años, incluso el que caiga en lunes es un factor muy importante porque puede ser que se haga algo simbólico el sábado o domingo y se deciden sólo por un detalle el 14 de febrero", mencionó.

Por su parte, el líder restaurantero Eduardo Kassis Chevaile dijo que se encuentran a la expectativa de que la actividad registre un ligero incremento desde este sábado y domingo, pues el que caiga en lunes suele repercutir en que las parejas prefieran una celebración más sencilla.