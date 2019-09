Comerciantes informales desalojados de Plaza del Carmen se manifiestan en la CEDH

Un grupo de comerciantes informales protestaron por varios minutos en la sede la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), debido a que consideraron que ese organismo autónomo local "está vendido" a favor de la alcaldía capitalina, pues les entregaron un documento sin un sello de conocimiento de la citada autoridad.

Con una manta de un metro de ancho por poco más de tres de largo, donde se leía: "Comercio tradicional lícito y forma parte de nuestra cultura potosina. Nuestros negocios le dan vida a las plazas públicas", los vendedores arribaron a la institución gubernamental.

La comerciante Elizabeth López Navarro mostró un documento entregado por la CEDH, en el cual esa instancia documentó que no fue adecuado haberla desalojada de la plaza del Carmen, mediante la intervención de policías municipales.

Según la inconforme, la misiva no cuenta con el sello de aceptación del Ayuntamiento capitalino, es decir, de Gabriel Andrade Córdoba, titular de la Dirección de Comercio.

"Que responda bien, porque me manda esta copia simple sin sello del H. Ayuntamiento, donde supuestamente aquí es (emiten) medidas precautorias (...) Me dan a entender que el H. Ayuntamiento no (tiene conocimiento de las medidas precautorias). Por esos vengo e exigirle copia simple con el sello del H. Ayuntamiento para que ellos de verdad estén enterados de esta situación", dijo.

Más tarde, personal de la CEDH salió a recibir a los quejosos, a fin de abordar la inconformidad y tratar de llegar a un acuerdo.